En el video se ve a la joven argentina con gafas, buso negro y un delantal del restaurante donde trabaja, en la que comparte el valor de la cena que atendió en el turno que le tocaba durante la noche.

“Atendí a una mesa de 17 personas y les voy a mostrar el ‘ticket’”, relató la joven, identificada como Maira Alexandra. También dijo que se habían tomado 14 cervezas y tres gaseosas y tuvieron que pagar 70.400 pesos argentinos, mientras mostraba la factura.

La mujer compartió la grabación desde su cuenta en la que aparece como @antireflexx, tras comentar el escenario que se presentó en el restaurante, mencionó que una vez que les dio el valor de lo que tenían que cancelar uno de los comensales se acercó a la caja y le dio un fajo de billetes.

En la escena, la joven muestra la propina y afirmó: “Ahí les muestro lo que me dieron, dejaron $ 15 por persona. Me río porque si no me tengo que largar a llorar”.

Por otra parte, los usuarios de TikTok no desaprovecharon la oportunidad de opinar; unos a favor y otros en contra dijeron: