Las redes sociales se prestan para mostrar hechos insólitos como el de una mujer que se encontró un cajero abierto, lleno de billetes, sin nadie que lo estuviera custodiando.

Dicha situación fue grabada por una ciudadana mexicana, identificada como Evelyn Saucedo (@evelynsaucedo36), quien explicó lo que pasó cuando recorría un centro comercial de Monterrey.

A través de videos cortos publicados en Tik Tok, la mujer mostró el momento exacto en el que se encontró el cajero abierto con los fajos billetes a su disposición.

Sin embargo, pese a que muchos seguidores vieron esta oportunidad para que la mujer se hiciera la Navidad, la ciudadana optó por intentar cerrar el cajero, argumentado que sintió miedo de que alguien intentara robarse el dinero.

“Fui al baño y no vi que el cajero estuviera abierto, lo vi normal. Cuando regresé, lo vi abierto y me preocupé. Dije: ‘Ojalá no lo vayan a robar’’ y quise cerrarlo, pero no se pudo”, indicó.