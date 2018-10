The Times of India informó que la mujer agredió el hombre, empleado del banco DHFL, luego de que al parecer le pidiera sexo a cambio de aprobarle un préstamo por 200.000 rupias, equivalentes a 8’300.000 pesos colombianos.

A través de un comunicado, conocido por The Indian Express, el banco calificó el hecho como “desafortunado” y despidió al hombre. Las autoridades ya están investigando el caso.

#WATCH Woman in Karnataka's Davanagere thrashes a bank manager for allegedly asking sexual favours to approve her loan (15 October) pic.twitter.com/IiiKbiEgZ9

— ANI (@ANI) October 16, 2018