Un polémico video de un integrante de la Sijin descubriendo a su pareja en una presunta infidelidad fue viral durante varios días a finales del pasado mes de febrero. Lo que muchos no esperaban eran las repercusiones de este video que terminó en vista de la opinión pública.

Iris Sared Moncaleano, la mujer que protagonizó dicho video y se vio expuesta a escarnio público, decidió contar su versión de los hechos en el programa ‘Séptimo día’, tras dos meses de estar sometida a críticas a través de redes sociales.

Moncaleano reveló que sufrió una situación de abuso emocional y físico por parte de su expareja, el subintendente de la Sijin, Eduard Holguín.

La mujer cuenta que todo detonó cuando el hombre la extorsionó para no difundir el video que le dio vuelta a las redes sociales. “En el momento que nosotros quedamos solos, él me dice, ‘si usted no quiere que les suba este video a las redes sociales, deme $3 millones de pesos”, dijo la mujer, quien le contestó: “Pues súbalo porque yo no tengo la plata”.

La mujer describió lo ocurrido en su casa en el municipio de Cumaral, ubicado en el departamento del Meta. Moncaleano señaló que no vivía con Holguín y en el momento del video, ya no eran pareja, por lo que la mujer indicó que todo se trataría de una venganza en su contra.

“Al ver que yo no abría, empezó a forzar la puerta y de un empujón la abre. Me mete dos cachetadas y empieza a tratarme con palabras supervulgares y empieza a dañar mis armarios. Era una persona posesiva, que no permitía que yo le hablara absolutamente a nadie”, dijo la mujer de 30 años.

La mujer describió que estaba en medio de una relación abusiva: “Ya era una relación donde yo le tenía bastante miedo porque es una persona realmente muy agresiva. Yo siempre le dije que ya dejáramos las cosas así y él me dijo: ‘Si usted no es para mí, no es para nadie’.

Debido al miedo al juicio público, Moncaleano contó que no puede “salir a la calle porque la gente me señala, la gente me juzga, todo por culpa de esa persona”.

Por esta situación, que tuvo un profundo impacto emocional y psicológico en Mocaleano, la mujer llegó al extremo de intentar quitarse la vida.

“Para mí la única solución fue quitarme la vida y no escuchar nada más. No ver las redes sociales, no sentir esa afectación que había en mi familia”, detalló.

