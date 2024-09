Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

En redes sociales, se ha hecho viral un video compartido por la usuaria Astrid en su cuenta de TikTok, en el que relata que durante un recorrido en el transporte público de España no se puedo sentar pese a estar embarazada, porque ninguna persona le cedió el asiento, excepto una señora de la tercera edad.

(Leer: Le llueven críticas a Linda Caicedo por ignorar a aficionados que le pedían fotos)

“La única persona que se ha dignado a ceder su asiento ha sido una señora mayor, de 80 años. A mí se me cae la cara de vergüenza de levantarla yo a ella, por lo cual le he dado las gracias y le he dicho que sigo de pie”, afirmó Astrid.

De igual forma, en su relato menciona la molestia que le causó la situación que al parecer se repite en el diario vivir, “así es cada día, yo comprendo que cuando es el primer trimestre, nadie nota nada, pero cuando ya se nota, aparte de que hay unos asientos reservados para ello, no es que me estés haciendo un favor, es que tú estás donde no debes, pero así es todo”, indicó la mujer.

(Vea también: Peores lugares para sentarse en Transmilenio y SITP; lo hacen un blanco fácil)

El video cuenta con más de 100 mil reproducciones, dos mil me gusta y mil comentarios.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.