La historia de Althia Bryden, una mujer de 58 años que sufrió un derrame cerebral, se ha hecho viral en las redes sociales por la particularidad de su caso, pues cuando despertó adoptó un “acento italiano”, esto pese a que nunca había visitado aquel país europeo y siempre ha vivido en Londres, Inglaterra.

El derrame cerebral de Althia ocurrió el 4 de mayo de 2024. La mujer compartió, de acuerdo con el medio Lad Bible, que durante tres meses no podía sentir la parte superior derecha del cuerpo ni hablar. Le descubrieron una membrana carotídea en el cuello, la cual extirparon en agosto del año pasado.

Durante su recuperación se percató de que, cuando pudo hablar nuevamente, había adoptado un extraño acento italiano, algo muy particular, pues jamás había visitado aquel país.

La mujer le contó al medio PA Real Life: “De repente, comencé a hablar. Ella (la enfermera) parecía tan sorprendida como yo. Recuerdo que pensé: ¿quién habla?’”.

La mujer de 58 años, puede pronunciar palabras propias del idioma, como “mamma mia”, “bambino”, entre otras, lo que ha llamado la atención en Reino Unido.

Añadió que no podía creer que ella era quien hablaba, pues “tampoco reconocía el sonido de mi voz. La enfermera se apresuró a llamar a sus colegas para que se acercaran a mi cama. Nadie podía creer que estuviera hablando después de tanto tiempo, pero cuanto más hablaba, más confundidos estábamos todos”.

Althia ha compartido su caso a través de redes sociales. En las plataformas ha expuesto que ha adoptado palabras y gestos relacionados con el italiano. Añadió que sentía que “no tenía control sobre mi voz”.

Los doctores diagnosticaron a la mujer con el síndrome de acento extranjero (SAE), el cual es una rara alteración del habla de origen neurológico. De acuerdo con Elsevier, “es un trastorno motor del habla relativamente raro en el cual la pronunciación del paciente es percibida como extranjera por los oyentes de su misma comunidad de hablantes. En la mayoría de los casos registrados hasta el momento el origen del SAE ha sido un daño cerebral“.

Althia jamás había escuchado algo sobre el síndrome que ahora padece, “fue entonces cuando me di cuenta de lo poco común que es esta enfermedad. Ojalá más gente supiera de ella. Antes, no sonaba como la reina (Isabel II), pero sonaba británica. Siempre he vivido en Londres, pero toda mi familia es de Jamaica”.

Además, también fue diagnosticada con afasia que, según Mayo Clinic, “es un trastorno que afecta la manera en que se comunica. Puede afectar el habla. además de la forma en que escribes y comprender el lenguaje escrito y oral. Suele presentarse de forma repentina después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza”.

Comentó que no solo cambió su acento, también su risa, lo cual la hace sentir: “No soy yo, es como si alguien estuviera imitando mi personaje. Me siento como un payaso con una sonrisa al revés que la gente está viendo actuar. Se ríen, pero yo sigo teniendo una sonrisa al revés. Es muy triste, todo es diferente, incluso mi lenguaje corporal es diferente. La gente no me conoce como mi yo original, no sé quién soy”.

