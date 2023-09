Las señoras que logran conservar la juventud son un testimonio viviente de la belleza interior y el cuidado diario que puede trascender el paso del tiempo. Estas mujeres que brillan con la luz de la vitalidad y la alegría, desafían las expectativas comunes de envejecimiento demostrando que la edad es solo un número en la vida.

Lo que distingue a estas señoras consta de una actitud positiva y su aprecio por la vida en todas sus etapas. Son mujeres que han tomado el envejecimiento como una oportunidad para crecer, aprender y reinventarse a sí mismas. No ven las arrugas como imperfecciones, sino como recuerdos de las historias que han vivido y las experiencias que han acumulado a lo largo del tiempo.

Recientemente se dio a conocer el caso de una mujer de 75 años que aparentemente pareciera que no sobrepasa los 30, lo que ha sido sorprendente para varios usuarios.

Se trata de Carolyn Hartz una mujer australiana de 75 años, quien comparte en sus redes sociales detalles sobre como mantenerse juvenil. Carolyn tiene una figura esbelta y una piel que muchas personas envidiarían, tiene tres hijos y uno de los secretos que confesó en redes sociales fue que dejó el azúcar hace aproximadamente 30 años luego de haber sido “adicta” al dulce durante largo tiempo.

Hartz dijo al medio Daily Mail Australia: “Muchas mujeres después de los 50 años piensan que no es posible mantener una forma y un peso razonables cuando llegan a los 50 años o más”, también expresó: “incluso hablo con mujeres de 40 años que han tenido hijos y piensan que no pueden recuperar su cuerpo después del parto”.

De esta manera muchas mujeres piensan que entre más años tienen más difícil es lograr esa figura deseada, pero Carolyn da un mensaje alentador afirmando: “Sabemos que nuestro metabolismo se ralentiza a medida que envejecemos, lo único que significa que tenemos que tomar el control y tomar decisiones más saludables y trabajar un poco más duro”.

Por ello su recomendación principal es dejar el azúcar a un lado y cuidar de la alimentación: “Creo que es muy importante ser consciente del tipo de comida que comes y la cantidad de comida que comes. Ser consciente mientras come es un factor muy importante”.