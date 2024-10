En un evento que se llevó a cabo en el marco de la COP16, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, sorprendió a los asistentes al demostrar sus dotes para el baile, o más bien, su entusiasmo por la cultura caleña. Durante la visita a Siloé, uno de los barrios más emblemáticos de Cali, el exdirector de la Dian se animó a mover el cuerpo al ritmo de la música, demostrando que además de ser un experto en cifras, seguirle el paso a la danza no es que sea lo suyo.

La visita del ministro a Siloé se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno Nacional de transformar este sector, históricamente marginado, en un destino turístico. Siguiendo los pasos de la exitosa transformación de la Comuna 13 en Medellín, se busca revitalizar Siloé a través de la creación de murales, la promoción de la gastronomía local y la creación de oportunidades económicas para sus habitantes.

“Siloé tiene un enorme potencial turístico y cultural”, afirmó el ministro Reyes, quien destacó la importancia de invertir en las comunidades y promover el desarrollo local.

Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, Industria y Turismo, se dejó contagiar del “sabor” de Cali en la COP pic.twitter.com/DRnjaJV7zk — Pulzo (@pulzo) October 29, 2024

Pese a esa participación, las redes sociales no le perdonaron al ministro su capacidad para el baile y demostraron que lo de él no es mover su cuerpo sino sacudir las cifras del país, que es en lo que se desempeña con gran suceso. El exdirector de la Dian quedó expuesto al no mostrar sus movimientos atinados al ritmo de la salsa, que generalmente se baila mucho más rápido en Cali.

