A través de historias compartidas en su cuenta de Instagram, el motociclista Sebastián Herrera dio su versión sobre el controversial video que él mismo había compartido en el cual se observa que, por una maniobra suya en una curva, estuvo a punto de ocasionar un grave accidente.

La imprudencia se registró en la Variante Palmas, a la altura del kilómetro 2. Herrera invadió el carril contrario y casi colisiona contra otro motociclista.

Es sus historias dijo que: “Espero que nadie intente imitarme, eso es de respeto y se necesitan muchos años de experiencia. Así a algunos no les parezca y mantengan escandalizados, casi todo está bajo control. Yo en la calle jamás ando al límite como en la pista y siempre dejo margen para el error […] Son ritmos que para mí son seguros, mis índices de accidentalidad en las calles en mis años de alto cilindraje son cero”, afirmó.

No obstante, Sebastián Herrera expresó que se compromete a que situaciones como esas no vuelvan a presentarse:

“Aunque parezca muy miedoso, lo que hice fue lo más sabio que un motociclista puede hacer en ese momento de entrar un poco pasado a una curva. Somos humanos, no soy perfecto, pero sí me comprometo a que este tipo de cosas no vuelven a suceder”.