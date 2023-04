Horas de incertidumbre y temor viven los habitantes de las poblaciones colindantes al volcán Nevado del Ruiz, que se mantiene vigilado por su despertar desde hace unos días con algunas actividades que tienen en alerta a las autoridades, como un reciente temblor que se presentó en la región.

Al respecto, el Servicio Geológico Colombiano ha intentado mantener la calma, pese a que se declaró la alerta naranaj por la actividad del volcán Nevado del Ruiz entre Tolima y Caldas; sin embargo, eso no significa la inminencia de una erupción.

Montañista puso en riesgo su vida en el volcán Nevado del Ruiz

Aunque la alerta naranja indica una posibilidad de erupción, no es posible establecer la fecha y hora exacta de esta. Por esa razón, las autoridades piden a los ciudadanos estar preparados para una evacuación y mantener todas las medidas.

Sin embargo, hay quienes no se informan lo suficiente o actúan con irresponsabilidad poniendo en riesgo sus vidas. Así ocurrió con un montañista, que se grabó en una visita que hizo muy cerca del volcán Nevado del Ruiz. El deportista, entre risas, contó que estuvo en riesgo al darse cuenta de la presencia de material volcánico, por lo que salió rápidamente del lugar, pero impresionado por la belleza del paisaje.

“Empezó a salir una columna de ceniza brutal, estaba al lado del cráter. Mejor me voy de acá, qué espectacular vista la que me regala el nevado, es una columna brutal, altísima. Gracias a Dios bajé a tiempo, si no me hubiese matado cuando estaba arriba en la cumbre, un poco más y me agarra ese escombro volcánico”, dijo el montañista en el video.

Desde el 24 de marzo se está registrando un incremento en la actividad sísmica asociada a un fracturamiento de roca dentro del volcán. Esta sismicidad está localizada en el flanco suroccidental del volcán a una distancia desde 2 hasta 5 km del cráter Arenas, a profundidades entre 2 y 4 km respecto a la cima del volcán.