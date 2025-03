La modelo e ‘influencer’, que ha ganado notoriedad en redes sociales y acumula en TikTok más de 430.000 seguidores, contó la experiencia que tuvo al visitar Colombia para practicarse un procedimiento estético en Cartagena, aprovechando también para visitar San Andrés Islas.

Ángeles Watters contó que al momento en el que le iban a sellar el pasaporte, en el aeropuerto de la capital de Bolívar, le dijeron que tenía que esperar, porque estaba saltando una alerta que la identificaba como una persona “buscada por la Interpol, por la DEA”.

La creadora de contenido contó que la separaron de su madre en esos momentos y le dijeron que había quedado inadmitida. “Mi mamá creía que yo era una delincuente. Lo último que había robado era un Danonino cuando tenía 5 años”, contó.

Según Watters, a las 12 de la noche la llevaron a un cuarto de inadmisión y le dijeron que si no contestaban desde migraciones en Argentina confirmando sus datos, tendría que quedarse hasta el siguiente turno de los funcionarios, a las 8 de la mañana.

“La mina que me estaba atendiendo se hartó de escucharme y me dijo ‘si fuera por mí te dejaba las ocho horas ahí tirada'”, relató la modelo en el video viral. Además, habló de las condiciones del lugar en el que estuvo retenida. “¿Creen que hay una cama, un catre o algo? La raya del cu… la perdí”.

Finalmente, la esperaba confirmación llegó desde Argentina y a la ‘influencer’ le sellaron el pasaporte, no sin antes advertirle que en los próximos vuelos que tenía planeados, a San Andrés y de regreso a su país, le podría ocurrir la misma situación.

“Parece ser que hay otra Ángeles Watters en el mundo buscada por la Interpol, la DEA, o sea, no tengo un ‘Doppelgänger’, sino un ‘Doppelgangster’, mencionó jocosamente.

Desafortunadamente, lo que fue un viaje esperado por Ángeles Watters, quien aseguró en otro video que desde hace tiempo tenía muchas ganas de conocer Colombia, terminó convertido en una experiencia desagradable, también por lo que vivió en las calles de ‘la heroica’.

“Con la mano en el corazón y con mucha tristeza, preferiría haberme quedado en mi país”, expresó decepcionada.

Narró que estuvo en el centro histórico sacando fotos y le fue muy mal con el acoso callejero. “Gente en situación de calles, albañiles, policías, me gritaron tantas obscenidades que me dieron ganas de llorar. Yo no sé cómo vivirán las mujeres colombianas con este tipo de acoso todos los días, no sé si lo normalizaron, si ya no les pasa”, se quejó Ángeles Watters.