Los robos en el transporte público se han intensificado, los amantes de lo ajeno cada día tienen nuevas modalidades para salirse con la suya, el cosquilleo o incluso rapar por las ventajas objetos personales son unas de las maneras más usadas para estafar a los usuarios.

Una joven mexicana decidió contar a través de redes sociales su experiencia tras ser víctima de un asalto, y es que en muchas ocasiones las personas no saben cómo van a actuar en un momento de temor y frustración. Pero lo que le paso a esta joven dejó a mucho atónitos.

Todo ocurrió cuando Sofia estaba en un bus y vio a cuatro sujetos subirse al transporte “Había comprado unas mantecadas, me subí al transporte público, íbamos a entrar a un camino que estaba medio oscuro y se subieron como tres o cuatro personas. Un señor me empujo feo, yo venía de pie y yo tenía mucha hambre así que dije, me voy a comer mis mantecadas ya ahorita, agarre una y el señor se me quedo viendo, mientras yo me la comía”, contó la joven.

Acá puede ver el video de la joven:

Sofia al ver al hombre sin saber lo que estaba a punto de suceder, decidió ofrecerle una de sus mantecadas e incluso le insistió al hombre para que recibiera el alimento.

Después de un momento el hombre comenzó a robar a todos los pasajeros, pidiendo celulares y bolsos mientras lanzaba amenazas, fue en este momento que la joven ya iba a entregar sus dispositivos electrónicos, pero el hombre le dijo “No, tú no, gracias por la mantecada”.

El vídeo se hizo viral con 4 millones de vistas, por supuesto internautas no dudaron en dejar sus reacciones “Ahora llevaré mantecadas por si las dudas”, “Llevaré unas mantecadas conmigo siempre”, “la humildad te salvo”.