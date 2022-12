El vigilante del restaurante Varadero, ubicado en el barrio Novalito, al norte de Valledupar, resultó herido con arma de fuego en un brazo por defender a un comensal que al parecer iba a ser atracado por unos sujetos.

Los delincuentes eran dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que abordaron al ciudadano Eder Pinto cuando se encontraba en el parqueadero del establecimiento comercial.

“Venía saliendo solo de almorzar y eran dos tipos en una motocicleta, me dijeron que ‘quieto’, yo salí corriendo y me caí, me hicieron varios disparos… pero no me hirieron”, contó Pinto.