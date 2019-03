De acuerdo con varios usuarios, la mujer que acompaña a Donald Trump en un acto de beneficencia este fin de semana no es Meliana y se trataría de una doble.

En este trino, el internauta asegura que la mujer que aparece en la foto es más baja que la verdadera primera dama de los Estados Unidos.

Otros aseguraron que la costumbre de Melania en actos públicos es usar zapatos de tacón, mientras que la otra mujer usa calzado deportivo, rescató RT en Español.

The recasting of Melania is the worst I've seen since they recast Aunt Viv in Fresh Prince #fakemelania pic.twitter.com/HDIMi7FDAh — James Corscadden🇮🇪🇪🇸 (@jamescorscadden) March 9, 2019

Una de las pruebas que mencionan en Twitter es que la ‘mujer misteriosa’ toma de la mano al presidente. Este comportamiento no es frecuente verlo en la pareja porque en repetidas ocasiones Meliana evita esa demostraciones afectuosas en público.

Las fotos de la supuesta doble de Melania no dejaron de ser desapercibidas y varios usuarios en redes aprovecharon el momento para hacer divertidos memes:

President Trump dispels fake Melania rumours by releasing photo of her relaxing in the Oval Office: pic.twitter.com/O6ego26fSH — Have I Got News For You (@haveigotnews) March 12, 2019

It looks even better than the original …. #FakeMelania pic.twitter.com/6oDXtqhj17 — Wartime Consigliere (@WConsigliere) March 9, 2019

I don’t know what this #FakeMelania is all about. pic.twitter.com/3Fe7yw2sYD — St Peter (@stpeteyontweety) March 9, 2019