La mujer, una reconocida oradora motivacional que tiene su rostro desfigurado debido a 2 raras enfermedades, se pronunció en TikTok luego de ver que una mamá usó una foto suya para asustar a su hijo.

En ese video, la madre finge estar en videollamada con una persona y luego le dice a su hijo que esa es la nueva profesora que le dictará clase. Justo en ese momento, la mamá le muestra la foto de Lizzie al menor, que reacciona con desagrado.

“¡Esto no es gracioso! Esto no es una broma”, manifestó la activista, que no solo exigió que dejaran de usar su foto para este reto, sino también la de cualquier persona con alguna discapacidad.

“Por favor, todo lo que los niños necesitan saber sobre cómo tener empatía y ser amables entre sí comienza en casa”, expresó Lizzie, y en seguida agregó:

“Esto no está bien, es una tendencia que debe detenerse porque somos humanos y tenemos sentimientos”.

En 2016, los internautas viralizaron un cruel meme con el rostro de esta activista, por lo que en ese entonces ella también invitó a reflexionar sobre esas bromas tan pesadas y a respetar a las personas que son diferentes.

Este es el video que Lizzie publicó hace poco: