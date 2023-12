Aunque para muchas mujeres ennoviarse o subir al altar con un hombre con bastante dinero sería un gran sueño para solventar problemas económicos, viajar o despilfarrar dinero en compras, otras que han alcanzado ese anhelo no estarían del todo feliz.

Ese es el caso de Linda Andrade, una creadora de contenidos con más de 263.000 seguidores en sus redes sociales, que se casó Ricky Andrade, un millonario que vive en Dubái y que por sus éxitos en sus negocios le da la gran vida a su esposa.

Compra anillos, cadenas y demás joyas de oro, ropa de las mejores marcas de diseñadores, calzado de lujo, viajes costosos por todo el mundo, y otras pretensiones en las que puede gastar en un día hasta 16.000 dólares (unos 64 millones de pesos colombianos) parecen haberla aburrido.

A pesar de vida llena de lujos que tiene, cree que el hecho de no poder conducir su propio vehículo, volar en áreas que no sean de primera clase o que su presupuesto sea ilimitado ,no son del todo de su agrado.

Sin embargo, dice que se cansa de viajar tanto, que su esposo le compra oro de 24 quilates cada vez que discuten por algo y que le da todos sus antojos con comidas tipo buffet, de acuerdo con lo señalada por El Comercio de Perú.

Su comentario ha originado críticas de muchos que opinan que su disgusto es un sarcasmo para poner a pensar a aquellas mujeres que no disfrutan de los mismos lujos que ella sí, agregó el medio antes citado.

