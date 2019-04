Una grabación muestra que el león hizo caer a Hamada mientras le mordía el brazo. Luego de unos segundos, el hombre logró desprenderse del felino y se levantó del piso.

“El león saltó hacia mí y me mordió, pero gracias a Dios no en mi cuello. Él inmediatamente me dejó ir. Mi espalda, brazo y pierna resultaron lastimados“, manifestó el domador en un testimonio recogido por Daily Mail.

Hamada añadió que si bien en ese momento quedó cubierto de sangre, él les pidió “a todos que se calmaran”. En seguida, hizo que los demás leones volvieran a sus jaulas y empezó el ‘show’ desde cero.

El hombre, además, justificó el comportamiento del león diciendo que este, igual que los otros 10 felinos del circo, no tuvieron suficiente tiempo para adaptarse al lugar donde iban a actuar.

A pesar del ataque, el domador manifestó que todos los leones que tiene son sus “hijos” y que “cuando un animal ataca a un entrenador, el 99 por ciento de las veces es error del hombre”.

Esta es la grabación del ataque: