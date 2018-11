El hecho se presentó en el estado australiano de Queensland, informó Actualidad RT, que además concluyó que el ladrón se tuvo que bajar del vehículo porque al parecer perdió una rueda delantera.

El medio de comunicación español añadió que al dejar el automotor parqueado, el hombre corrió hasta el río, se metió, y nadó un kilómetro en esas aguas.

“Pese a sus esfuerzos, el delincuente fue ―afortunadamente― detenido por las autoridades que lo esperaban en la orilla, y no devorado por los reptiles”, aseguró ese portal.

Según la información de las autoridades, el malhechor es acusado de robo agravado y porte ilegal de armas.

Aquí, el video del hombre huyendo de la policía:

