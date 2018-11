La educadora, de 27 años, indicó que el uso de los memes tuvo una reacción inmediata por parte de los alumnos y que los motiva a hacer un mejor trabajo, de acuerdo con Daily Dot.

“Necesitaba una manera de expresar mis emociones a mis estudiantes mientras calificaba… Creo que los memes y los GIF son una parte tan importante de la cultura de los mensajes de texto ahora que tenemos una reacción y un meme para todo. Pensé, ¿por qué no usarlo para calificar?”, explicó Fatima al medio estadounidense.

I love grading with my new stickers! pic.twitter.com/4K66qQblSJ — axneef (@axfxq) 17 de octubre de 2018

La joven profesora imprimió varios papeles adhesivos para compartirlos con sus colegas, para que ellos también utilicen este procedimiento.

Fatima le explicó al Daily Dot que los memes los utiliza con los estudiantes de secundaria porque la clase que les imparte trata sobre “redes sociales, tendencias, noticias, política, música, películas”.

I just wanna clarify, I teach high school seniors. I would not do this with younger students. This is the culture in my class we’ve built & bc of that, they loved it. My fellow teachers loved it too. — axneef (@axfxq) 18 de octubre de 2018

El tema se volvió viral en redes sociales y Fatima recibió halagos por todas partes. “Necesitamos más maestros como usted que hagan que la educación sea divertida para los niños”, escribió un usuario de Twitter.

Incluso, otros tuiteros hicieron sugerencias para calificar tareas con otros memes.

I bet this one would find it’s way into someone’s paper. pic.twitter.com/4h3nqUVO29 — adnan(╯°□°)╯︵ ┻━┻ (@werzadnan) 19 de octubre de 2018

This one for when they just impress you and you think dayuuummm! pic.twitter.com/qnoorqmqxW — Emily Lowthian (@LowthianEmily) 18 de octubre de 2018

LMFAOOO SMH Y’ALL BETTER SUBMIT TO THE TEACHER AKA MY BABY 😤😤 pic.twitter.com/4PuVwdjzJz — Andy (@98hle) 19 de octubre de 2018

“Puede parecer una tontería, ¡pero el solo hecho de tener a esos pocos niños que se esfuerzan un poco más hacen mi día! Me he esforzado por ser el maestro que necesitaba cuando estaba en la escuela”, finalizó su relato al Daily Dot.