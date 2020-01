Un video divulgado en Twitter muestra que el delincuente jaló el bolso con tanta fuerza que la mujer casi se cae del tren. Si no hubiera sido por otro pasajero que la agarró con fuerza, tal vez se habría desatado una tragedia.

Con base en algunas publicaciones en redes, el Hindustan Times señaló que al parecer el hecho se registró a bordo del tren Indrayani Express, cuando se desplazaba desde la ciudad de Pune hasta Bombay.

No obstante, añadió el medio, la central de trenes de India negó que el robo sucediera en ese vehículo.

Ante esa respuesta, los internautas expresaron su deseo de que las autoridades investiguen lo sucedido para arrestar al ladrón.

Este es el video del hecho:

Indrayani Pune to Mumbai between Mumbra to thane ( Mumbra tunnel) pls look into the matter as it’s every day problem @Central_Railway @rpfcr @RailMinIndia @PiyushGoyalOffc @RailwaySeva @_JAINMITESH @ pic.twitter.com/uS5zVkCtUI

— Manish Jain (@JainManish123) January 14, 2020