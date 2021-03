Aunque el suceso ocurrió en junio de 2019, esta semana se conoció que Warren fue condenado a 20 años de prisión por el robo que cometió en la ciudad de Wolfforth, en Texas, publica el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La justicia estadounidense recuerda que Eric Dion Warren, hoy de 50 años, fue a un concesionario, donde le prestaron un auto mientras se hacía la venta de un BMW último modelo de color negro.

Luego, el ladrón fue en ese vehículo prestado a una sucursal del banco AIM y cometió el robo. El sujeto se acercó a uno de los cajeros y colocó en el mostrador una bolsa de cartón y adentro había una nota.

El empleado del banco fue inteligente y dentro del dinero que le entregó al delincuente también metió billetes de 20 dólares con números de serie marcados.

Prosecutors say he drove a vehicle loaned to him by a car dealership to rob a bank in Texas and brought the money back to try and use for a down payment on a BMW, now Eric Dion Warren is headed to prison. https://t.co/A2ksEHc0sV pic.twitter.com/Y2wYKiqAWy

