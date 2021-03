green

Ashley Murry relató al canal local KARK TV que se horrorizó cuando su hijo de 5 años le contó lo que sucedió en su colegio, la escuela primaria Crystal Hill.

“Es degradante para un niño, ningún niño debería pasar por esto… Básicamente lo obligaron a ir al baño y sacar sus heces y el papel sucio del inodoro”, detalló la indignada madre al mismo medio.

Luego de la denuncia de la mujer, el distrito escolar del condado de Pulaski aseguró que están “investigando activamente la situación”, sin embargo Ashley y su mamá, Tami Murry, exigen el despido inmediato de la profesora por maltrato infantil, indica el canal.

“Quieres que un niño meta la mano allí físicamente y limpie el inodoro, no, no, no, no. No es un conserje, no es un conserje, no es de mantenimiento, no en absoluto”, expresó muy molesta la abuela del pequeño a KARK TV.

“A [black] mother is calling for the termination of a [white] kindergarten teacher after her child says he was forced to dig in the toilet with his bare hands.” https://t.co/KRuSjeamTH — Saeed Jones (@theferocity) March 10, 2021

Ashley Murry agregó que llamó a la docente para pedirle explicaciones, pero que ella no dijo nada, solo aceptó que se había equivocado, pero que le dijo al director del jardín que “le estaba tratando de enseñarle a no tapar el inodoro”.

“Necesita ser despedida porque no se trata a los niños así. Es un niño. No quiero que le vuelva a pasar esto a otro niño”, dijo la mamá del menor.

Pero la cadena NBC informa que, según la ley de Arkansas (EE. UU.), la maestra tiene derecho a una audiencia con la junta escolar antes de que se tome una decisión.

Por ahora, la profesora, cuya identidad no fue revelada, fue puesta en licencia administrativa mientras termina la investigación de este caso, finaliza la cadena estadounidense.