María Fernanda Rojas es una ‘influencer’ que desató toda una controversia en el país por un video que publicó en su cuenta de TikTok enumerando los requisitos que debe tener un hombre para que la conquisten y ella pueda acceder a una relación.

(Vea también: [Video] Mujer que es virgen a los 41 por andar viendo TV armó fiesta para no morir así)

La lista de exigencias pasó por al menos tener un vehículo, hablar dos idiomas, contar con finca raíz o que esté pagando la cuota inicial, que sea profesional y hasta no querer hijos o que el hombre se haya hecho la vasectomía. Como quien dice prácticamente adaptarse por completo a la vida de ella sin considerar los gustos o principios que pueda tener la otra persona.

No sé si esto es la lista de requisitos para un crédito de banco o qué pitos 🙃… Y hay más, sino que no tengo el Blue ese 😂 pic.twitter.com/BbHVkOArjp — Li. (@LibiaCar0lina) January 5, 2023

El video con estas condiciones mencionadas empezó a circular en diferentes redes sociales y a recibir críticas de decenas de internautas, lo que hizo que la joven ganara reconocimiento en cuestión de horas.

Al respecto, otra mujer identificada como Laura Suárez Restrepo publicó una grabación en su cuenta de Facebook haciendo una reflexión sobre el video de la joven que pidió requisitos para tener novio. Su opinión se hizo viral y fue compartida por muchas personas.

“Siento que hasta hace muy poco pensaba de esa forma porque tenía buen trabajo, buen salario y me independicé muy rápido económicamente. Mi lógica era la misma y pensaba en lo que me podía dar la otra persona. Cuando perdí el puesto laboral, me di cuenta que la vida cambia y en este tipo de escenarios lo que uno menos está buscando en una potencial pareja es si cumple o no todos estos estándares, es muy loco pensar así”, señaló la joven.

Lee También

De hecho, la mujer contó una historia personal que hizo reflexionar a los que vieron el testimonio: “El único hombre con el que viví y tuve una relación de 2 años era uno que tenía un trabajo con un salario dos veces menor al mío. En un momento se quedó sin trabajo y yo sostuve el hogar, pero ese hombre me dio el amor, la paciencia y la entereza infinita para acompañarme los cuatro días en urgencias cuando me intenté suicidar”.