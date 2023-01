La virginidad es para muchas mujeres y hombres el regalo más preciado que pueden tener y por eso son tan selectivos para escoger a la personas que le deciden entregar ese tesoro, el cual para algunos es considerado una muestra de amor y fidelidad. Aunque hay otros que no le dan mucha importancia a eso y son un poco más liberales con su vida privada.

Una joven, al parecer de Perú, se viralizó en TikTok por dar un testimonio que le está dando la vuelta al mundo, pues admitió en la grabación que no es virgen y que, pese a que tiene novio, no decidirá entregarle a él su “pureza”, hasta que no la lleve al altar y contraigan matrimonio. Mucho de esto tiene que ver con creencias religiosas, pues hay mujeres que consideran que primero deben tener la bendición de Dios para entregar los regalos más preciados de su cuerpo.

“Soy virgen, tengo novio. Él me ha dicho que hay que hacer cosas así, pero yo le dije que no, que hasta el matrimonio eso no va a pasar. Se molesta en cierto punto, pero yo le digo que no tengo ningún anillo en la mano y hasta no tener un compromiso en el altar no le entregaré mi pureza”, dice la mujer en el video.

El video ya cuenta con más de un millón de ‘likes’ en TikTok, 11.000 comentarios y 63.000 compartidos. Muchas de las reacciones son de mujeres que respaldan la decisión de la joven y le piden que haga respetar su deseo hasta que llegue al altar.