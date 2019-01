El teniente Travis Lyman, de la policía de Layton, aseguró a Fox News que la joven se puso un gorro “como venda improvisada” y manejó una camioneta acompañada de otro adolescente, de 16 años.

El oficial agregó que la menor chocó contra otro vehículo, pero por fortuna nadie resultó herido en el accidente, registrado el pasado lunes 7 de enero. Ahora, la joven enfrentará cargos por manejo imprudente.

Frente a lo absurdo de este reto viral y más cuando se hace en un carro, el teniente indicó que “intentarlo de esa manera es inexcusable” debido a que “pone a todos en riesgo”.

Las autoridades publicaron 2 fotos del choque en su cuenta de Twitter, donde varios usuarios han manifestado que la jovencita debería ser castigada de manera severa.

A continuación puede ver las fotos:

Bird Box Challenge while driving…predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2

— Layton Police (@laytonpolice) January 11, 2019