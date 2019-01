Los videos que han difundido cientos de televidentes fueron la respuesta a la película que protagoniza Sandra Bullock, producida por Netflix, y que se estrenó en noviembre pasado.

El desafío consiste en caminar con una venda en los ojos, como lo hace el personaje de Bullock (‘Malorie’) en el exitoso filme, y subir fotos y videos mientras se llevan cosas por delante, tropiezan y se caen.

Sorprendidos, los representantes de la empresa pidieron a sus usuarios, desde su cuenta de Twitter, que no hicieran más el reto por su propia seguridad.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019