Los abuelos son personas fundamentales en la vida y el desarrollo de la mayoría de los niños. Algunos, incluso, alcanzan una conexión más que paternal con sus nietos debido a los momentos que se compartieron.

Ante esto, evidentemente cuando se van dejan un hueco emocional bastante grande, por lo que recordarlos con fotos, videos o mensajes es una tarea conmovedora que puede atacar los sentimientos.

Ese fue el caso de Emilia, una joven que compartió un mensaje que le dejó su abuela antes de morir y que tocó la fibra de muchos usuarios de la plataforma Twitter.

Hoy se cumple un año de su partida. Me puse a chusmear sus fotos, cartas y me encontré con esta hoja.

Cuando me iba de su casa a la siesta la saludaba en un papel para no despertarla y ella decidió dedicarme esas palabras.

Lloré todo el día? Si pic.twitter.com/Lmk5wL4H5H

— Emilia (@emimimipietra) March 13, 2023