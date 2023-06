Un mujer usuaria de la plataforma de TikTok, grabó un inquietante video en el que explica que no está para nada conforme con haber nacido. Prácticamente ‘demandó’ a sus padres por haberla traído al mundo “sin su consentimiento”.

Según el diario New York Post ella dijo: “ellos contribuyeron a concebirme, y mi madre, que me crio, me dio a luz. Y es por eso que los ‘demandé’, porque no acepté estar aquí. No sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme y solo no consiento eso”.