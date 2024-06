Una inusual historia de amor se ha hecho viral por estos días en las redes sociales, pues una joven australiana está viviendo su propia versión de Tarzán, luego de conocer a su novio, un joven indígena ecuatoriano de 24 años.

(Lea también: Condenan a 6 años de cárcel a Juan Darthés por abusar de una de las actrices de ‘Patito feo’)

La australiana Jordan Hauenschild, de 26 años, es la protagonista de esta historia. Según comentó en sus redes sociales, todo comenzó en diciembre del año pasado, cuando descubrió el perfil de TikTok de Pitiuruk, un indígena ecuatoriano.

“Me encontré con este hombre maravilloso que estaba publicando contenido increíble en un país del que no sabía nada. Me intrigaba mucho cómo la gente todavía vive esta forma de vida y hasta cierto punto sabía que había tribus en el Amazonas, pero nunca me había tomado el tiempo para aprender sobre ello”, expresó la joven.