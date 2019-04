En un video, que rápidamente se hizo viral, Pawan Kumar explica que al votar el jueves confundió los símbolos que se mostraban en la máquina electrónica y votó por el partido del primer ministro nacionalista, Nerendra Modi, y no por el candidato rival que se presenta en su estado de Uttar Pradesh.

Desesperado, volvió a su casa y se cortó el dedo. A pesar de que los votos en los colegios electorales son electrónicos, el índice de cada elector queda marcado con tinta indeleble una vez que ha emitido su sufragio para que no pueda volver a votar.

A youth in Abdullapur Hulaspur village in UP's Bulandshahr severed his own finger for accidently voting BJP instead of BSP. pic.twitter.com/zXq9LwOOH3

En un segundo video se ve el hacha de carnicero en el suelo y a Kumar al lado, sujetando su mano con una venda en el lugar del dedo amputado.

“Quería votar por el elefante y se fue para la flor”, explica en el video.

La flor de loto es el símbolo del partido en el poder, y el elefante es el de una coalición opositora al primer ministro en Uttar Pradesh.

Dalit man in a Bulandshahr village chops off his own finger that "mistakenly pressed BJP button on EVM instead of BSP" @Mayawati @BJP4India #2ndPhase #LokSabhaElections2019 #Poll pic.twitter.com/lUEWcpwOVK

— Sandeep Rai (@RaiSandeepTOI) April 18, 2019