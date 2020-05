green

“Chicos, se le prendió la cámara; es muy grave, no sé cómo avisarle”, manifestó una compañera del joven mientras grababa lo sucedido, según un video que circula en redes.

En esas imágenes se alcanza a ver el torso del estudiante y parte de sus genitales; asimismo, se aprecia que el joven miraba hacia la cámara.

A través de un correo, la profesora del estudiante le informó que había quedado “desmatriculado del curso” debido a “la falta de respeto” que había demostrado en la clase, llevada a cabo la semana pasada, recogió Crónica TV.

En un chat de WhatsApp con sus compañeros —divulgado por ese medio— el estudiante aseguró que no activó la cámara adrede e intentó explicar lo que pasó.

“Hola, chicos. Tienen razón. Pasó que tenía un turno en el médico a las 18 horas, entonces para no perder la clase me metí a bañar mientras la miraba, con tanta mala suerte que se me prendió la cámara y se vio”, manifestó el joven y luego añadió:

“Obviamente, fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también”.

Varios medios argentinos, entre ellos Crónica TV y Telefe Noticias, se preguntaron si en verdad el joven había dejado encendida la cámara por accidente, pues, en su opinión, la posición de su cuerpo era bastante disiente.

