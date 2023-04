Alrededor del mundo hay diferentes casos de ludópatas que llegan a perder todo en su vida por culpa de la adicción a los juegos electrónicos o de azar. Aunque esta no fue su situación, Santiago Caamaño contó lo cerca que estuvo de perder hasta su propia vida por culpa de la desesperación a la que lo llevó el mundo de las apuestas.

Desde los 14 años, el joven oriundo del municipio de Muros, en el norte de España, conoció el juego y vio que por medio de él podía llegar a tener altas ganancias. No obstante, en un solo día llegó a perder más de 14.000 dólares, es decir unos 64 millones de pesos al cambio de hoy, según le contó a BBC.

En su relato, Caamaño aseguró que ni su familia ni sus amigos llegaron a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo con él debido a las diferentes mentiras que decía con el fin de obtener dinero para apostar.

“Es como un círculo vicioso del que no sales […]. Yo siempre digo lo mismo, el que se vuelve ludópata es porque jugó alguna vez. El que no juega no va a ser nunca ludópata. Entonces, ¿para qué arriesgar?”, se cuestionó el joven en el medio mencionado.