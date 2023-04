Dentro de las aplicaciones de transporte se ven muchas historias de conductores que terminaron en ese punto porque no consiguieron trabajo, quieren una entrada extra para ayudar más en el hogar o que perdieron su oficio desde la pandemia y encontraron una mejor alternativa manejando por las calles de la ciudad.

En este caso, se trata de Jhon Rueda, una persona que se gana la vida manejando por Bogotá, pero de una forma especial, ya que no tiene brazos y maneja el automóvil con los pies.

La historia la dio a conocer el usuario @Wilder_cantautor quien compartió que Jhon lo recogió y lo sorprendió con su humildad y su historia.

“Al principio si me dio duro porque no tenía fuerza en las piernas, ni en los músculos y se me encogían los tendones, pero gracias a Dios pude superar todo y hoy en día manejo super bien“, cuenta Rueda a la cadena Telemundo.

“Siempre quedan sorprendidos al verme manejar sin brazos, es bastante curioso para ellos y cuando van a pagar en efectivo, también me preguntan: ¿usted recibe el dinero con el pie?“, dijo para el medio estadounidense.

Rueda manifiesta que su condición especial es el resultado de dos enfermedades que sufrió su madre cuando lo llevaba en el vientre: viruela y sarampión y por esto nació sin extremidades superiores.

A pesar de haber sufrido de malos tratos y burlas en su niñez por su situación, esto no fue impedimento para salir adelante en su vida, puesto que es ingeniero de sistemas, técnico en reparación de celulares y entre sus principales pasatiempos está la pintura al óleo.

¿Se puede trabajar en Uber con una discapacidad?

La empresa de movilidad es inclusiva, por lo que destacan, mediante su página web, que si su discapacidad le permite conducir ofreciéndole seguridad al conductor, al usuario y al resto de la comunidad y cuenta con todos sus permisos al día, no va a tener ningún problema para ser socio de la compañía.