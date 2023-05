La diputada del partido gubernamental Hermanos de Italia Chiara Colosimo fue elegida presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia, entre críticas de la oposición por aparecer en una foto con un terrorista de extrema derecha.

Colosimo, romana de 36 años, fue respaldada por los votos de su propia formación – la de la primera ministra Giorgia Meloni – y los de sus socios en la coalición gubernamental, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la conservadora Forza Italia de Silvio Berlusconi.

(Vea también: Hombre dice llevar un mes durmiendo en la calle, esperando una cita clave en Migración).

Esta es la foto que causó revuelo en Italia:

A sinistra l'ex Nar Luigi Ciavardini (condannato in via definitiva all'ergastolo come uno dei responsabili della strage di Bologna) a destra Chiara Colosimo, eletta alla presidenza della commissione Antimafia nel giorno dell'Anniversario della strage di Capaci. #matrice pic.twitter.com/2LIsUfzTyd

— Alekos Prete (@AlekosPrete) May 23, 2023