Este miércoles, el primer mandatario hizo un barrido en su gabinete y dio a conocer que 7 de sus ministros dejaron el cargo después de que él mismo les aceptara sus respectivas renuncias protocolarias.

(Vea también: José Antonio Ocampo, el que metió reforma tributaria que pegó a muchos, salió del Gobierno)

Dentro de las salidas más rimbombantes están las de Carolina Corcho (del Ministerio de Salud), Alfonso Prada (Ministerio del Interior), Guillermo Reyes (Ministerio de Transporte) y José Antonio Ocampo (del Ministerio de Hacienda).

Esto, como era de esperarse, provocó reacciones en diferentes sectores políticos y uno de los que se pronunció en cuestión horas fue el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

Por medio de su cuenta de Twitter, el antioqueño aseguró que la medida tomada por Petro busca llevar el país a un “caos” y advirtió con lo que, según él, estaría planeando el mandatario.

“Todo lo hace para llevarnos al caos total y luego a una Constituyente para quedarse en el poder”, trinó el exalcalde de Medellín.

Petro todo lo hace para llevarnos al caos total y luego a una Constituyente para quedarse en el poder.

Ese es su libreto. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 26, 2023

Y es que Gutiérrez no es la primera persona que asegura que Petro estaría buscando impulsar una posible reforma constitucional desde la Casa de Nariño, pues hace unos días el fiscal Francisco Barbosa hizo referencia a lo mismo.

Todo ocurrió al pasado viernes durante un evento en Barranquilla, donde advirtió que sectores cercanos al Gobierno podrían convocar a una Constituyente para el próximo año en dado caso de que sus reformas no prosperen.

Lee También

“Que no nos vayan a sorprender el próximo año con el argumento de que no les sirvió la Fiscalía, de que no les sirvió la Procuraduría, de que no les sirvió el Congreso de la República, de que no les sirvieron las cortes, y nos vayan a meter en un embeleco de una Constituyente”, afirmó Barbosa en esa oportunidad.