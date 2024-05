La tragedia que golpea a los habitantes de Rio Grande do Sul conmueve a todo Brasil, que se ha unido para donar alimentos, botellas de agua y ropa para ayudar a los más afectados.

El balance, que aún es provisional, suma unos 150 muertos, más de un centenar de desaparecidos, 600.000 personas forzadas a dejar sus hogares y enormes pérdidas materiales al cabo de dos semanas de inundaciones.

El mundo del fútbol, liderado por estrellas como Vinicius Junior, Neymar y Ronaldinho, nacido en la región afectada, hizo un llamado a hacer donaciones y facilitó aviones privados para entregar ayuda.

En Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, hay numerosos voluntarios en las calles aún inundadas o en refugios, donde también se cuida de los animales que son rescatados.

Y es que lo que ha llamado la atención en redes es la forma en la que ayudan a los perros que han logrado ser salvados de las inundaciones y que son llevados a resguardos creados exclusivamente para ellos, en los que cuentan con camas y comida.

Pero lo que más conmovió a más de un usuario en redes es que a cada animal le dan un peluche para distraerse y un video que se viralizó en las últimas horas fue prueba de ello.

