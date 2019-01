Michelle aseguró que el gato detrás de las barras se podía ver únicamente si se mueve la cabeza de un lado a otro, aunque lo cierto es que también es posible observarlo si la persona mueve el celular (o la pantalla del computador, pero con cuidado).

De hecho, según Verne, la imagen del felino también se puede ver si se toma distancia de ella, si se ve de costado, “o incluso si entrecerramos los ojos”.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t

