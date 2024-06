Muchos afirman que hay gente a la que la mala suerte parece perseguirla. Días atrás, la historia de un hombre se hizo viral en India cuando en medio de su ceremonia de bautismo perdió la vida, después de que al ser sumergido en la pila bautismal, el cura dejara caer por accidente el micrófono y causara que el fiel se electrocutara.

Ahora, el protagonista de una lamentable historia fue un jugador en Singapur quien experimentó un giro inesperado en su suerte después de ganar el premio mayor de 4 millones de dólares (unos 16’363.000 pesos colombianos) en el famoso casino Marina Bay Sands.

Man wins $4 million at a casino then DIES moments later of a heart attack.

A man who hit the jackpot at Marina Bay Sands Casino in Singapore with a $4 million win, died almost immediately after from cardiac arrest due to the shock and excitement of his win. pic.twitter.com/VkOAXnD8eG

— Oli London (@OliLondonTV) June 24, 2024