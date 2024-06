Una trágica caída desde el tercer piso de un gimnasio en Pontianak, Indonesia, cobró la vida de una joven de 22 años el pasado 18 de junio. La mujer, que estaba ejercitándose en una caminadora, perdió el equilibrio y se deslizó hacia atrás, atravesando una ventana sin protección ubicada detrás de ella.

