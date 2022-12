La Navidad es un momento para compartir con familiares y amigos de unión, amor y buenos recuerdos. Aunque hay personas que no saben qué se celebra el 24 y 25 de diciembre, el sentimiento de reunirse con los seres queridos hace que estos días cobren un valor especial.

Entregar y recibir regalos es una de las actividades más esperadas de la Navidad, pero hay quienes tienen altas expectativas en los presentes que pueden recibir y terminan experimentando una gran decepción.

Pues a un hombre le quisieron dar un buen obsequio, pero reaccionó de la manera equivocada pensando que le querían jugar una broma pesada.

A hombre le iban a dar regalazo de Navidad: lo rechazó creyendo que era broma

La situación ocurrió en México y tuvo como protagonista a ‘Nico’ y a sus amigos. A través de la cuenta de TikTok @Choco_Juancho_Hijo se publicaron tres videos en los que se relata la historia completa.

En el intercambio de regalos, los amigos convinieron entregar presentes por valor de 500 pesos mexicanos (unos 122.000 pesos colombianos). Mientras varios de ellos recibieron relojes y perfumes, entre otros obsequios, a ‘Nico’ le dieron un pocillo lleno de maní en el interior.

Al hombre no le gustó para nada el obsequio y empezó a criticar a quien le entregó ese pequeño detalle: “Yo me esmeré en darle a Juanito un reloj que me costó 550 pesos. Lo hago con gusto y cariño, pero me están dando una taza, esas ya son chin…”.

El individuo continuó con su reclamo airado porque, según él, la medida de poner un tope de valor evitaría dar “un buen regalo y terminar recibiendo una miseria”. Una de las personas presentes le dijo al descompuesto hombre que revisara con calma la taza que recibió, pues no se debería “juzgar un libro solo por su portada”.

Para intentar arreglar el problema, uno de sus amigos dijo que le daría los 500 pesos mexicanos en efectivo y así dar por terminada la situación. ‘Nico’ aceptó recibir el dinero y entregó a cambio el pocillo.

Lo que no sabía el hombre es que sus amigos le habían guardado en el mismo empaque, debajo del pocillo, la suma de 2.000 pesos mexicanos (más de 490 mil pesos colombianos).