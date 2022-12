Hartman fue un conocido actor de doblaje, comediante, guionista y artista gráfico canadiense-estadounidense, que gracias a su talento llegó a formar parte del famoso programa ‘Saturday Night Live’, por ocho años.

Una vez culminó su pasó por dicha producción, ganó un Emmy como escritor y había sido nominado a otro como actor. Luego, comenzó a trabajar en ‘Los Simpson’ dándole voz al personaje Lionel Hutz, también conocido como Miguel Sánchez.

Los creadores de la comedia de dibujos animados habían planteado que Hartman hiciera solo una aparición, pero disfrutaron tanto trabajar con él que lo invitaron a interpretar a Troy McClure.

Si bien, la carrera artista de Phil Hartman era exitosa, su vida personal resultó ser más difícil. Estuvo casado por un breve tiempo entre 1970 y 1972, luego nuevamente entre 1982 y 1985. Y después de divorciarse por segunda vez, Hartman no tardó mucho en conocer a la mujer que sería su tercera esposa, Brynn Omdahl.

Brynn era una modelo que buscaba ser actriz, pero que con el paso de los años desarrolló una adicción a la cocaína.

El matrimonio comenzó a desmoronarse debido a las constantes peleas, más los irracionales celos de la mujer y problemas de ira. Brynn había estado entrando y saliendo de rehabilitación a fines de mayo de 1997 e inicios de 1998, tratando de dejar la adicción a las drogas y el alcohol que, cuando se mezclaban con sus antidepresivos, desencadenaban arrebatos violentos.

La noche del 27 de mayo de 1998, Brynn Omdahl llegó a su casa después de cenar con una amiga. Tomó dos tragos, y poco después inició una discusión con su esposo. Para evitar agrandar la disputa, Phil se fue a dormir.

En medio de su ira, la mujer buscó un arma que la pareja tenía en casa, fue hasta su habitación y le disparó a Hartman varias veces en la cabeza y el pecho mientras dormía. El hombre murió al instante.

Luego, Brynn se fue a la casa de un amigo, quien al verla tan histérica y bajo los efectos de alguna sustancia, creyó que había tenido una sobredosis, pero la mujer comenzó a vomitar y minutos más tarde confesó su crimen.

Ella y su amigo regresaron a su residencia, y al llegar el hombre llamó de inmediato al 911.

Finalmente, cuando Omdahl se percató que la policía estaba llegando a su residencia, se encerró en su habitación donde se encontraba el cuerpo de su esposo, llamó a su hermana y luego de colgar, se quitó la vida.

