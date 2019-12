El hombre, dueño de una empresa de Florida llamada Gulf Breeze Pool and Spas, invirtió 4.600 dólares (casi 14 millones de pesos) en el pago de 36 facturas de electricidad de personas que él ni siquiera conoce, informó WEAR-TV.

De acuerdo con el medio, a Michael le nació hacer esto al recordar una dura situación que vivió en los 80: en esa época, cuando se registró “uno de los inviernos más fríos de la historia”, el estadounidense tuvo problemas en pagar el recibo de gas, así que se lo desconectaron y se quedó sin calefacción.

El mismo portal señaló que, en vez de obtener una notificación sobre el corte de energía, las 36 familias a las que benefició Michael recibieron una tarjeta navideña en la que les informaban que ya no debían preocuparse por el recibo de luz.

“Es nuestro honor y privilegio informarle que el monto adeudado por usted ha sido abonado por Gulf Breeze Pools & Spas. Puede descansar más tranquilo durante estas fiestas al saber que hoy tiene una factura menos que pagar”, decía la tarjeta, según WEAR-TV.

A continuación puedes ver una foto de Michael y otra de la tarjeta que le llegó a cada una de las 36 familias beneficiadas:

The season of giving is here. Michael Esmond paid off 36 families’ utility bills. He found out who was at risk of having their power turned off. He spent $4,600 making their holidays a little less stressful.

Instead of warnings, the families received these cards. @weartv pic.twitter.com/7C3YGcy3oG

— Danielle Apolinar (@DanielleApoNews) December 17, 2019