James, de la ciudad de Nuevo León, explicó en un video, que se comparte profusamente en diferentes redes sociales, que el motivo por el cual canceló su matrimonio es porque la prometida le dijo que no estaba dispuesta a cuidar de sus 3 hijos.

Para ese momento, el joven mexicano ya tenía todo listo para la fiesta. Tenía reservado un lugar para este sábado 16 de agosto con todo incluido para una gran celebración, por lo que decidió vender su lugar y así no perder todo su dinero.

El pasado lunes, James Flores publicó en su cuenta de Facebook una lista de todo lo que había alquilado y dijo que lo estaba vendiendo en 60.000 pesos mexicanos, a pesar de que todo le había costado 86.000.

Eso quiere decir que el paquete le valió más de 16 millones de pesos colombianos y les puso un precio de 11’500.000, una rebaja para recuperar algo de dinero, pues la fecha ya estaba muy cerca.

La fiesta estaba preparada para 200 personas, cena de 2 tiempos, bebidas gaseosas, botellas de licor, pastel, mesa de dulces y hasta juegos pirotécnicos.

“Amo a la que era mi futura esposa, yo tengo tres hijos aparte, yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos y ella no les daba la atención que yo quería como padre”, expresó James en el video.

“Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero. Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero”, agregó.

Tan solo dos días después de poner en venta el paquete de la fiesta, y gracias a la viralización de su historia, James Flores encontró comprador y recuperó la gran mayoría de dinero que había invertido.

“Ya recuperé 60.000 pesos. Muchas gracias a todos por el apoyo, DIOS LOS BENDIGA. No hay boda, pero gané conocer mucha gente. FELICIDADES A LOS NUEVOS NOVIOS”, escribió en su cuenta de Facebook.