Hasta las relaciones más íntimas familiares pueden dañarse cuando hay plata de por medio, sobre todo cuando se trata de herencias. Este caso ha conmocionado a varias personas alrededor del mundo.

(Vea también: Quién es el hombre en India que afirmó tener 188 años; curiosidad detrás de esa historia)

Es la historia de Thomas Kwan, un hombre que se disfrazó de enfermero para poder atentar contra la vida de su padrastro Patrick O’Hara, la pareja de su mamá desde hace más de 20 años.

El motivo fue el dinero. Según dicen medios locales, la madre del protagonista de esta terrorífica historia, había dejado una propiedad en Newcastle a nombre de Patrick O’Hara, de 71 años, la cual sería cedida una vez muriera el hombre.

Sin embargo, parece que era tanto el afán de Kwan que decidió tomar medidas. Se registró en un hotel con una identidad falsa un día antes del incidente, compró peluca y bigote, adoptó un acento inglés asiático, compró los implementos médicos y entró a la vivienda en donde se encontraba O’Hara al lado de su madre.

Según dictaminaron, dijo que le aplicaría un refuerzo contra el Covid, pero le inyectó una sustancia muy agresiva que le empezó a arder, apenas entró en las venas del hombre de 71 años.

(Vea también: Joven perdió trabajo por culpa de su madre, quien quiso entrar con él a la entrevista)

La víctima empezó a gritar debido al dolor tan intenso y Kwan salió corriendo y fue entonces cuando su mamá empezó a sospechar. Comparó la estatura de su hijo y llamó a la policía.

A GP wore a disguise and poisoned his mother’s partner in a row over inheritance, a court has heard.

Thomas Kwan is accused in the ‘intricate’ plot, with prosecutors saying he crafted a fake ID and injected the man with a fake Covid booster. pic.twitter.com/q72zE9E06y

— Channel 4 News (@Channel4News) October 3, 2024