Al parecer más de un hombre infiel ha caído en la mentira con el contacto de ‘juan mecánico’, nombre que utilizan para guardar el número de sus amantes, pues incluso en video algunas mujeres han mostrado como sus esposos escriben corazones y mensajes comprometedores a este contacto.

No obstante, Juan Mecánico sí existe y ahora ha utilizado sus redes sociales para explicar algunos mensajes que puede enviarles a sus clientes “Hola soy Juan Mecánico y sí existo, si tu esposo recibe un mensaje donde le digo que necesitamos vernos es porque le voy afinar su carro”, indicó el hombre.

“Si recibe un mensaje donde le digo que está mojada … es porque la trasmisión se fregaron los empaques, está tirando aceite y esta toda mojada”.

“Si le digo que no me baja, es porque la garrucha se atascó y necesito que me ayude a darle un tirón para bajar los motores”. Adicionalmente el hombre aseguró “No todos los hombres somos iguales y recuerden Juan mecánico sí existe”.

El clip se hizo viral sumando más de 6.5 millones de vistas y 1 millón de ‘likes’, entre tanto, internautas en su mayoría hombres agradecieron al hombre por aclarar su existencia e incluso algunos aseguraron que era su ‘salvador’, “Y porque le dices que lo amas y mandas corazoncitos”, “un héroe sin capa mis respetos”, “El Héroe de muchos”, “te mereces el cielo Juan mecánico”, “Gracias Juan por dejar en claro esas dudas de mi esposa”.

Incluso algunos aseguraron que guardarían el vídeo para evitar ser descubiertos en la infidelidad, mientras que otros tomaron el clip con humor.