El hombre, quien esconde su rostro tras unas gafas oscuras y una barba falsa, pertenece a un movimiento llamado ‘antinatalista’, que, según Metro, “considera que la procreación es un ‘acto supremo del mal’ y que la vida que no ha dado su consentimiento para vivir no debe ser traída al mundo”.

Raphael, de 27 años, dirige una página en Facebook llamada ‘Nihilanand’ y a través de ella invita a sus seguidores a pensar por qué están vivos. Por ejemplo, una de sus publicaciones dice lo siguiente:

“Tus padres te trajeron al mundo en vez de tener un juguete o un perro. No les debes nada. Tú eres su entretenimiento”.

El artículo continúa abajo

De acuerdo con su testimonio a The Print, para él no tiene sentido que lleguen más personas a este mundo únicamente para ir al colegio y luego, estudiar una carrera profesional , “especialmente si no pidieron existir”.

En un video que Raphael publicó hace poco en YouTube, él afirmó que a las personas que no pidieron nacer se les debería pagar por existir. En esa misma grabación, el hombre reconoció que no es posible preguntarle a alguien que no ha nacido si quiere nacer, y por eso intentó explicar qué es llegar al mundo “sin consentimiento”:

“Sin consentimiento es cuando te das cuenta de que estás aquí y que no le debes nada a tus papás porque no es tu decisión. No puedes ser responsable de algo que no es tu decisión y, por lo tanto, no tienes que ser responsable ante tus padres”.

Aunque Raphael tiene varios seguidores que apoyan su forma de pensar, son muchas más las personas que creen que está “chiflado“. Algunos internautas le recomendaron conseguir amigos y otros sugirieron que él estaba tomando demasiado alcohol.

Este es el video del hombre: