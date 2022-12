Desde hace mucho tiempo crearon las prótesis con el fin de reemplazar partes estructurales del cuerpo y así darle la funcionalidad por una mal formación congénita o después de una amputación, dando de vuelta la independencia y autonomía en las distintas actividades de la cotidianidad en caso de haber afectado un área.

Un hombre que se hace llamar Paco sorprendió a varios internautas porque desarrolló su propia mano con pocos materiales: madera, arnés e hilos. Todo el proceso lo compartió por medio de un clip el cual se hizo viral de inmediato.

Paco inició el video diciendo “Hola, yo soy Paco, perdí mi mano derecha y hoy les voy a mostrar como hice mi propia prótesis”. Enseguida explicó que todo inició en la pandemia y manifestó: “me di cuenta de que podía convertir un trozo de madera en una prótesis completamente funcional, así que decidí hacerla. Así es, hacerlo yo mismo a pesar de que no tenía ningún conocimiento previo”.

También afirmó: “fue difícil, pero al final valió la pena y el resultado me encantó. Fue en este momento que decidí compartir con ustedes todo mi progreso, ahora sé que no pude haber tomado mejor decisión en mi vida ya que en cada video me iban mostrando todo su cariño y todo su apoyo”.

El hombre después aseguró que sus seguidores lo motivaron y dijo: “mejores alternativas y traté de idear nuevas herramientas para poder facilitar el día a día y, sobre todo, poder ayudar a otras personas que a lo mejor necesitan este tipo de prótesis pero que no pueden costearse o no las pueden conseguir fácilmente para su día a día”, y agregó sobre el sueño que tiene a partir de ahora “poder crear este tipo de prótesis y podérselas donar a muchísimas personas”.

De esta manera Paco pidió que compartieran su caso, expuso: “podríamos conseguir empresas que les gustaría patrocinar las prótesis de cada persona. A lo mejor una persona seria genial, ya que créanme, es muy difícil conseguir este tipo de prótesis, o por lo menos una que sea funcional, yo todavía no la había podido conseguir”.

Por último, en otro clip dio a conocer el funcionamiento de su prótesis en madera donde explicó: “estos de acá son los tendones que activan cada dedo y acá hay un elástico que siempre hace que vuelvan a su posición inicial. Entonces, cuando yo jalo acá, se tensan los tendones y hace que se cierre la mano. No necesita la mano izquierda porque si,K la necesitara dejaría de ser funcional, con este arnés ya no necesita la otra mano. Obviamente tiene movimientos muy reducidos, pero funciona”.