Como se ve en un video que circula en redes, el hombre apenas y giró su cabeza por unos segundos para ver lo que pasaba, y luego siguió comiendo mientras escuchaba algo en su celular.

“En cierto momento, pensé en moverme, pero estaba disfrutando mi kebab y mis papas fritas… aunque las papas no estaban muy buenas”, manifestó Chris a Daily Mail.

De acuerdo con el diario británico, la pelea la protagonizaron dos comensales y algunos trabajadores del restaurante, cuyos representantes se negaron a dar declaraciones al respecto.

A continuación puedes ver el video de la pelea y, en seguida, varios memes que le sacaron a Chris por su insólita reacción:

Wow fight In kens kebab pic.twitter.com/WcvGgE2kqY — Beth Deakin✨ (@xbethdeakin) January 11, 2020

-“Todos mis problemas solucionables”. -“¡Yo!”.

“El hombre comiendo sus papas fritas y viendo el ‘show’ soy yo por todas partes”.

The man eating his chips and watching the show is me all over pic.twitter.com/X98KPUzBo5 — Em THFC (@emmaaaa1986) January 11, 2020

“El tipo en la mesa pensando: ‘no es mi circo, no son mis monos'”.

Dude at the table thinking: “not my circus, not my monkeys” — Skittles Resists 🌊🔄 🇺🇲🇮🇪🍀 (@a_riggs6) January 12, 2020

“El tipo del abrigo es mi héroe. Tan solo sentado allí, con un asiento de primera fila”.