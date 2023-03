En México el trabajo es uno de los temas que más se discute entre los ciudadanos, debido a las pobres condiciones laborales que tienen algunos y los bajos salarios que hay en el mercado.

(Le puede interesar: Joven abre barbería en su escuela y la historia de vuelve viral: ingenioso y emprendedor)

Por esto, muchos ciudadanos buscan opciones fuera del país para tener mejores oportunidades y más comodidad económica, principalmente en Estados Unidos y Europa.

Ese es el caso de Emilio Gutiérrez, un usuario de TikTok que desde su llegada a Alemania ha estado documentando diferentes detalles acerca de la diferencia cultural entre Alemania y México.

Uno de los videos que compartió y que generó toda clase de comentarios fue en el cual se refirió al horario laboral de las empresas, asegurando que es de los aspectos que más cambian entre ambas sociedades.

“Vengo saliendo del trabajo y me acordé de algo muy chistoso. En México, mi hora de salida era como a las 6:30 de la tarde, entonces si yo decidía cerrar mi computadora e irme e a esa hora de la oficina, en el 95 % de las ocasiones alguien te iba a juzgar, te iban a decir ‘por qué tan temprano, que si traes prisa, que debes ponerte la camiseta’, entonces me quedaba más tiempo para que se viera un poco más de compromiso”, dijo el joven.

Lee También

En cambio, en Alemania la situación es diferente y el horario podría incluso reducirse siempre y cuando se cumplieran con las tareas impuestas: “Algo que me gusta muchísimo de mi trabajo en Alemania es que de verdad trabajo las horas que tengo que trabajar. Normalmente me salgo a mi hora y nunca me han dicho nada”.

Además, terminó diciendo: “Incluso si quiero salirme antes, no me dirían nada. Eso sí, al tener esta libertad, uno debe ser responsable, honesto y no abusar”.

Esta situación despertó una discusión en los comentarios. La mayoría están de acuerdo con la situación, mientras que otro grupo le dice que no tiene porque generalizar si en muchos empleos sí cumplen con los horarios estipulados.