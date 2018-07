La policía de Pelham (Alabama) lo encontró hacia las 4 de la mañana y, tras escuchar su historia, los oficiales lo invitaron a desayunar. Luego, lo llevaron hasta la casa de la familia Lamey, a cuyos miembros debía ayudar a trastear, informó CBS News.

Al llegar, la familia se enteró de su hazaña y le ofrecieron descansar mientras los demás trabajadores de la empresa llegaban. “Él se negó y dijo que podía seguir adelante”, indicó Jenny Lamey en una publicación de Facebook.

La mujer añadió que lo alentó a contarles a sus compañeros lo que había hecho, pero él dijo que solo había caminado. La humildad de Walter sorprendió tanto a Jenny, que lo admiró aún más.

Luke Marklin, jefe de Walter, se enteró de su historia y en recompensa por el esfuerzo y la perseverancia le regaló su Ford Escape 2014. Este momento quedó registrado en video:

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP

— Bellhops (@BellhopsMoving) July 17, 2018